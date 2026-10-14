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INDIA गठबंधन के साथ CJP का क्या है रिश्ता? अभिजीत दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने पर भी दिया जवाब

Latest Statement of Abhijeet Dipke: CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने INDIA गठबंधन के साथ अपने संगठन के रिश्ते पर स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि CJP अलग संगठन बना रहेगा और फिलहाल उसे राजनीतिक पार्टी बनाने की कोई योजना नहीं है।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Oct 14, 2026

CJP News

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके (फोटो-ANI)

Cockroach Janta Party: सीजेपी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर आंदोलन तो कर रही है, लेकिन क्या वह विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी है? क्या आने वाले समय में यह संगठन राजनीतिक पार्टी बन जाएगा? इन सवालों पर CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना रुख साफ किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि सीजेपी की अपनी अलग पहचान है और वह आगे भी एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर काम करेगी। हालांकि, INDIA गठबंधन के साथ उसका मुद्दा एक ही है।

INDIA गठबंधन के साथ क्यों आई CJP?

नागपुर में मीडिया से बातचीत में अभिजीत दीपके ने कहा कि CJP और INDIA गठबंधन दोनों एक ही मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि अलग संगठन होने का मतलब यह नहीं है कि CJP, INDIA गठबंधन के खिलाफ है।

दीपके के मुताबिक, CJP एक ऐसा समूह है जो अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाता है। वह अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह विपक्षी दलों के साथ खड़ा नहीं हो सकता।

उनके बयान से साफ है कि CJP और INDIA गठबंधन के बीच मुद्दे को लेकर साथ है, लेकिन उन्होंने CJP के विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने की बात नहीं कही है।

ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

बातचीत के दौरान दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार चुनावों में गड़बड़ी करा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।

दीपके ने कहा कि CJP और INDIA गठबंधन दोनों चुनावों में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने में मदद करने का आरोप भी लगाया। अब इस मामले में ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

क्या चुनाव लड़ेगी CJP?

अभिजीत दीपके से जब पूछा गया कि क्या CJP को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर कराया जा रहा है, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।

इस जवाब से फिलहाल इतना साफ होता है कि CJP को राजनीतिक पार्टी बनाने की किसी योजना की उन्होंने घोषणा नहीं की है। संगठन अपनी मौजूदा पहचान के साथ आंदोलन जारी रखने की बात कर रहा है।

अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में CJP और INDIA गठबंधन का साथ किस रूप में नजर आएगा। फिलहाल दीपके ने साफ कर दिया है कि संगठन अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा, लेकिन साझा मुद्दे पर INDIA गठबंधन से उसकी दूरी नहीं है।

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Saurav Das

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Updated on:

14 Oct 2026 11:02 am

Published on:

14 Oct 2026 10:27 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / INDIA गठबंधन के साथ CJP का क्या है रिश्ता? अभिजीत दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने पर भी दिया जवाब

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