अब आगे बढ़ चुका हूं मैं… फडणवीस का विधानसभा में दिखा नया अंदाज, विपक्ष को खूब सुनाया

महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति सरकार ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपने भाषण में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न केवल सरकार की उपलब्धियों पर बात की, बल्कि विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। मुंबई को लेकर उठने वाली आशंकाओं पर फडणवीस ने दो टूक कहा कि महाराष्ट्र एक शक्तिशाली राज्य है और किसी भी तरह के भ्रम की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि चुनावों के समय जानबूझकर ऐसी बातें उठाई जाती हैं, लेकिन मुंबई कल भी महाराष्ट्र की थी, आज भी है और हमेशा महाराष्ट्र की ही रहेगी।