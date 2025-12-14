चोरी करते, फिर शिरडी साईंबाबा मंदिर में दान… मुंबई के दो शातिर चोरों को पुलिस ने दबोचा

परेल के कालाचौकी पुलिस ने आदित्य प्रसाद (19) और रोहित खांडागले (19) नाम के दो चोरों को अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले के शिर्डी शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि चोरी करने के बाद ये दोनों चोर शिर्डी साईंबाबा मंदिर परिसर में जाकर शरण लेते थे और चोरी की कमाई का एक हिस्सा साईंबाबा के चरणों में दान कर देते थे। चोरों ने पुलिस पूछताछ में अपनी इस अनोखी करतूत को स्वीकार किया है।