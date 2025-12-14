14 दिसंबर 2025,

मुंबई

चोरी करते, फिर शिरडी साईंबाबा मंदिर में दान… मुंबई के दो शातिर चोरों को पुलिस ने दबोचा

पुलिस जांच में पता चला कि चोरी करने के बाद दोनों युवक शिरडी में साईंबाबा मंदिर परिसर के आसपास कुछ समय के लिए ठहरते थे। वे मंदिर में जाकर दान भी करते थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 14, 2025

Mumbai Thieves in Shirdi saibaba temple

शिरडी साईंबाबा मंदिर में दान करते थे चोरी का पैसा (Photo: IANS)

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से चोरी की एक ऐसी अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। यहां दो शातिर चोर पहले दुकानों में सेंध लगाते थे और फिर चोरी के पैसों का एक हिस्सा लेकर सीधे शिरडी साईंबाबा मंदिर पहुंचकर दान करते थे। मुंबई की कालाचौकी पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

परेल के कालाचौकी पुलिस ने आदित्य प्रसाद (19) और रोहित खांडागले (19) नाम के दो चोरों को अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले के शिर्डी शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि चोरी करने के बाद ये दोनों चोर शिर्डी साईंबाबा मंदिर परिसर में जाकर शरण लेते थे और चोरी की कमाई का एक हिस्सा साईंबाबा के चरणों में दान कर देते थे। चोरों ने पुलिस पूछताछ में अपनी इस अनोखी करतूत को स्वीकार किया है।

8 दिसंबर की तड़के शिवडी के राम टेकड़ी इलाके में स्थित एक जनरल स्टोर्स में चोरी हुई थी। दुकान मालिक ने सुबह देखा कि दुकान में रखी 33 हजार रुपये की नकदी गायब है, जिसके बाद कालाचौकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

CCTV से मिला चोरों का अहम सुराग

चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दो संदिग्ध युवक दिखे। पूछताछ और फुटेज की मदद से उनकी पहचान शातिर चोरों के रूप में हुई। जांच में पता चला कि दोनों युवक पहले भी चोरी की अन्य घटनाओं में शामिल रह चुके हैं।

इसके बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए उनका पता लगाना शुरू किया। इस दौरान पुलिस टीम को दोनों चोरों की लोकेशन शिर्डी में मिली। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने शिर्डी पुलिस से संपर्क साधा और एक जाल बिछाया। आखिरकार, दोनों को साईंबाबा शिर्डी संस्थान की कैंटीन से हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद दोनों ने न सिर्फ चोरी की वारदात कबूली, बल्कि यह भी बताया कि वे चोरी से मिले कुछ पैसों को साईंबाबा मंदिर में दान करते थे। दोनों को मुंबई लाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों ने इससे पहले और कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और उनमें कितना पैसा दान के रूप में चढ़ाया।

Published on:

14 Dec 2025 05:15 pm

चोरी करते, फिर शिरडी साईंबाबा मंदिर में दान… मुंबई के दो शातिर चोरों को पुलिस ने दबोचा

