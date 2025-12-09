सतारा की महिला डॉक्टर के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग किसकी? सीएम फडणवीस ने दिया जवाब

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक अमित साटम ने सरकार से पूछा कि क्या नोट की लिखावट डॉक्टर की ही है और जिन दो लोगों के नाम लिखे थे, क्या वे वास्तव में उसे परेशान कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि फॉरेंसिक जांच में यह बात साफ हो गई है कि नोट डॉक्टर ने खुद लिखा था। जांच में पाया गया कि लिखावट उसकी अपनी लिखावट से मेल खाती है।