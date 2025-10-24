इस बीच, मृतक डॉक्टर के परिजनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर के चचेरे भाई ने कहा, “मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली, उसने अपने परिवार को नहीं बताया। वह पिछले दो सालों से मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी। बीते एक साल से उनकी बहन पर न केवल पुलिस बल्कि राजनीतिक नेताओं का भी भारी दबाव था। उनकी डॉक्टर बहन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने, बॉडी ट्रांसफर रोकने जैसे गैरक़ानूनी कामों के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, तो उन्हें प्रताड़ित और डराया-धमकाया जाने लगा।“