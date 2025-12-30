BMC चुनाव को लेकर BJP-शिवसेना में बन गई बात, जानें क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

आमित सताम ने कहा कि बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महायुति के अन्य घटक दलों को 227 सीटों के अतंरगत समायोजित किया जाएगा। सभी दल बीजेपी और शिवसेना के तय कोटे के अंदर ही समावेशित होंगे। उन्होंने कहा कि महायुति संयुक्त रूप से चुनावी प्रचार करेगी। हमारा लक्ष्य BMC में भगवा झंडा फहराना है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से महायुति का उम्मीदवार BMC का अगला मेयर होगा।