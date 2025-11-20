मुंबई में हिंदी बोलने पर छात्र को बेरहमी से पीटा, आहत होकर उसने लगा ली फांसी

हिंदी-मराठी भाषा विवाद ने ली अर्नव की जान (Patrika Photo)
हिंदी-मराठी भाषा विवाद के चलते मुंबई के करीब कल्याण शहर में एक 19 वर्षीय छात्र (Arnav Khaire) की जान चली गयी। यह चौंकाने वाली घटना कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक कॉलेज छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम अर्णव खैरे था, जो मुलुंड के नामचीन कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। परिवार के मुताबिक, मुंबई लोकल ट्रेन में 18 नवंबर को हुए भाषा विवाद और मारपीट की घटना से वह गहरे तनाव में था।
जानकारी के अनुसार, अर्नव खैरे (19) रोज की तरह मंगलवार सुबह भी कॉलेज के लिए मुलुंड जा रहा था। वह मुलुंड के केलकर कॉलेज में साइंस के प्रथम वर्ष का छात्र था। कल्याण से उसने लोकल ट्रेन पकड़ी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण उसे बार-बार धक्का लग रहा था। इसलिए उसने एक यात्री से हिंदी में कहा, “भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।” इस पर यात्रियों के एक समूह ने अर्नव के मराठी की बजाय हिंदी बोलने पर आपत्ति जताई और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस पर अर्नव ने कहा कि वह भी मराठी ही है, लेकिन चार-पांच यात्रियों ने अर्नव को बेरहमी से पीटा। इस मारपीट से डरकर वह मुलुंड की जगह ठाणे स्टेशन पर उतर गया।
अर्नव के पिता जीतेंद्र खैरे ने बताया कि उनका बेटा घर लौटकर काफी घबराया हुआ था। उन्होंने कहा, “मेरा बेटा कांपते हुए बता रहा था कि ट्रेन में उसे थप्पड़ मारा गया और धमकाया गया। उससे पूछा गया कि उसे मराठी बोलने में क्या दिक्कत है। उसने ठाणे में उतरने के बाद मुझे फोन भी किया था, वह बहुत डरा हुआ था। लेकिन फिर भी वह दूसरी ट्रेन से मुलुंड गया और कॉलेज में प्रैक्टिकल अटेंड किया और घर वापस आ गया।
उन्होंने दावा किया कि मारपीट की उस घटना के कारण अर्नव को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा था। इसी तनाव में उसने घर पर आकर फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने कहा, “मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन भाषा को लेकर ऐसी नफरत और हिंसा दोबारा नहीं होनी चाहिए।”
अर्नव खैरे की आत्महत्या के बाद कोलसेवाडी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से बेहद दुखी और आक्रोशित हैं। परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है और चाहता है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फ़िलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
