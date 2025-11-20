मुंबई में हिंदी बोलने पर छात्र को बेरहमी से पीटा, आहत होकर उसने लगा ली फांसी

जानकारी के अनुसार, अर्नव खैरे (19) रोज की तरह मंगलवार सुबह भी कॉलेज के लिए मुलुंड जा रहा था। वह मुलुंड के केलकर कॉलेज में साइंस के प्रथम वर्ष का छात्र था। कल्याण से उसने लोकल ट्रेन पकड़ी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण उसे बार-बार धक्का लग रहा था। इसलिए उसने एक यात्री से हिंदी में कहा, “भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।” इस पर यात्रियों के एक समूह ने अर्नव के मराठी की बजाय हिंदी बोलने पर आपत्ति जताई और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस पर अर्नव ने कहा कि वह भी मराठी ही है, लेकिन चार-पांच यात्रियों ने अर्नव को बेरहमी से पीटा। इस मारपीट से डरकर वह मुलुंड की जगह ठाणे स्टेशन पर उतर गया।