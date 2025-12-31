BMC चुनाव: कांग्रेस गठबंधन का बिगड़ा गणित, 16 जगहों पर नहीं मिला उम्मीदवार, अब हो रही किरकिरी

सिद्धार्थ मोकले ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल और कुछ विपक्षी नेता कांग्रेस और वीबीए को दरार पैदा करना चाहते है और जनता में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "जब से कांग्रेस और वंचित का गठबंधन हुआ है, विरोधियों की नींद उड़ गई है। वे लगातार इस कोशिश में हैं कि इस गठबंधन में कड़वाहट कैसे लाई जाए। लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।" उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और मजबूती के साथ इस गठबंधन का समर्थन करें।