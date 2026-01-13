परभणी हिंसा: अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करने वाला आरोपी मिला मृत, 4 दिन पहले हुआ था रिहा

पुलिस के अनुसार, दत्ता पवार को करीब 13 महीने बाद जमानत मिली थी, जिसके बाद वह परभणी तालुका स्थित अपने गांव मिर्जापुर आया था। मिर्जापुर में उसके रिश्तेदार रहते हैं, जबकि पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य पुणे में है। एक रिश्तेदार ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे उसे खेत में बने एक कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया। ग्रामीणों की सूचना के बाद परभणी ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कुछ अन्य कारण हैं।