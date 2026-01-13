13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

परभणी हिंसा: अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करने वाला आरोपी मिला मृत, 4 दिन पहले हुआ था रिहा

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रति में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी दत्ता सोपान पवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 13, 2026

Parbhani Datta Pawar death

संविधान की प्रति के अपमान का मुख्य आरोपी मृत मिला (Patrika Photo)

महाराष्ट्र के परभणी जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रतिकृति के साथ तोड़फोड़ करने वाले मुख्य आरोपी दत्ता सोपान पवार (Datta Sopan Pawar) का शव मिला है। खास बात यह है कि दत्ता सोपान चार दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है।

फंदे से लटका मिला शव

पुलिस के अनुसार, दत्ता पवार को करीब 13 महीने बाद जमानत मिली थी, जिसके बाद वह परभणी तालुका स्थित अपने गांव मिर्जापुर आया था। मिर्जापुर में उसके रिश्तेदार रहते हैं, जबकि पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य पुणे में है। एक रिश्तेदार ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे उसे खेत में बने एक कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया। ग्रामीणों की सूचना के बाद परभणी ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कुछ अन्य कारण हैं।

दत्ता पवार लगभग 13 महीने से जेल में था। उसके जमानत के लिए कोई आगे नहीं आया, परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता के जरिए पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी गई।

बताया जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। 8 जनवरी को उसे अदालत से जमानत मिली थी। लेकिन बाहर आने के महज चार दिन के भीतर उसकी मौत ने हड़कंप मचा दिया है।

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला 10 दिसंबर 2024 का है, जब परभणी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास स्थापित संविधान की प्रतीकात्मक प्रति को नुकसान पहुंचाया गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने दत्ता पवार को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया था।

इस घटना के बाद परभणी में भारी हिंसा भड़क गई थी। शहर में बंद का ऐलान किया गया था और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं।

सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत

दत्ता पवार की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने 'कॉम्बिंग ऑपरेशन' चलाया था। इस दौरान लॉ के छात्र सोमनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी बाद में हिरासत में मौत हो गई। सोमनाथ के परिवार ने पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। इस मामले में सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी को निलंबित किया था और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 04:59 pm

Published on:

13 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / परभणी हिंसा: अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करने वाला आरोपी मिला मृत, 4 दिन पहले हुआ था रिहा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मुझे मेरी शर्तों पर काम…’, अक्षय खन्ना के लिए क्या है सफलता, ‘धुरंधर’ एक्टर का पुराना वीडियो वायरल

Akshaye Khanna on Stardom
बॉलीवुड

हो रही ‘थू-थू’… पाकिस्तानी सैनिकों को फिल्म में दिखाया था अच्छा; ट्रोलिंग पर ‘इक्कीस’ की अभिनेत्री का बड़ा बयान आया सामने

Suhasini Mulay photo
मनोरंजन

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम, मशहूर सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का निधन

Arjan Dhillon Father Death
बॉलीवुड

जाम छलकाने वालों को बड़ा झटका! इन शहरों में 4 दिनों तक नहीं मिलेगी शराब

Dry Day in Maharashtra
राष्ट्रीय

‘तौबा-तौबा’ सिंगर करण औजला ने दिया पत्नी को धोखा? गर्लफ्रेंड ने लीक किए चैट के स्क्रीनशॉट, मचा बवाल

Tauba Tauba singer Karan Aujla cheating wife American Rapper girlfriend leak screenshort
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.