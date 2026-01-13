मराठी मानुस नहीं, आप खतरे में हैं! ठाकरे भाइयों पर बरसे फडणवीस, अडानी को लेकर खोली पोल

भाषा विवाद पर बोलते हुए फडणवीस ने पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए एक रिपोर्ट लाई गई थी, जिसमें स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। यह रिपोर्ट सितंबर 2021 में पेश हुई और 20 जनवरी 2022 को उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ उसी फैसले के क्रियान्वयन पर अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन इसी बात पर बेवजह हंगामा खड़ा किया गया।