कौन हैं डिंपल मेहता, जिनके मीरा-भायंदर की मेयर बनते ही मचा सियासी बवाल, जानें पूरा मामला

डिंपल मेहता के मेयर बनते ही मीरा-भायंदर में मराठी और गैर-मराठी को लेकर विवाद तेज हो गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि शहर का मेयर मराठी भाषी होना चाहिए, ताकि वह स्थानीय लोगों की भावनाओं को सही तरीके से समझ सके। इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने और नारेबाजी की बात कही गई है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने तो डिंपल मेहता की नियुक्ति के खिलाफ 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया था। वहीमं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। पार्टी का कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें शिवसेना और मनसे से जुड़े लोग भी शामिल हैं। बीजेपी ने अनुसार यह मामला भाषा या मराठी सम्मान से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।