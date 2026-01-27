मुंबई के श्रद्धालुओं के लिए ‘काल’ बना ट्रक, 14 साल के बच्चे समेत 4 की मौत, 6 की हालत गंभीर

बताया जा रहा है कि लगातार तीन दिन की छुट्टियों के चलते डोंबिवली के उमेशनगर के 12 लोग सोलापुर, कोल्हापुर और पंढरपुर क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकले थे। उनकी योजना कोल्हापुर में महालक्ष्मी देवी, तुलजाभवानी देवी के दर्शन करने के बाद पंढरपुर जाकर विठ्ठल-रखुमाई के दर्शन करने और फिर वापस लौटने की थी। शुरुआत में वे डोंबिवली से अपनी कार से यात्रा कर रहे थे, लेकिन सोलापुर पहुंचने के बाद उन्होंने आगे के सफर के लिए एक क्रूजर वाहन किराये पर लिया था। इस भयानक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया है।