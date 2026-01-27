मुंबई के मेयर पद पर महासंग्राम, शिंदे ने भाजपा की मांग ठुकराई, अब क्या करेंगे फडणवीस?

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) के नतीजे आए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश की सबसे अमीर नगर निगम को अब तक अपना नया महापौर (Mayor) नहीं मिल सका है। भाजपा (BJP) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद सत्ता के बंटवारे पर पेंच फंस गया है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा स्थित अपने पैतृक गांव ‘दरे’ चले गए हैं। शिवसेना के 29 नगरसेवकों (पार्षद) का स्वतंत्र गुट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने का फैसला भी भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है।