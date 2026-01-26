शिंदे की शिवसेना के साथ ही जाना था तो… ठाकरे भाइयों के गठबंधन में आई खटास!

122 सदस्यीय केडीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 62 है। शिंदे गुट के पास 53 और भाजपा के पास 50 पार्षद हैं। दोनों ने चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी है। इसी बीच मनसे के पांच पार्षदों के समर्थन से शिंदे गुट की स्थिति मजबूत हो गई है। चर्चा यह भी है कि उद्धव गुट के चार पार्षद यदि पाला बदलते हैं तो शिंदे गुट सीधे बहुमत हासिल कर लेगा। फिलहाल उद्धव गुट के 11 में से केवल सात पार्षदों ने ही समूह के रूप में औपचारिक पंजीकरण कराया है।