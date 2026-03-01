आनंद दीक्षित की हालत भी हरीश राणा जैसी, बुजुर्ग पिता बोले- 4 करोड़ खर्च…बस एक बार पापा कह दे

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते 13 वर्षों से कोमा में पड़े 32 वर्षीय हरीश राणा को 'पैसिव यूथेनेशिया' यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी। जिसके बाद हरीश राणा को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया है। जहां इच्छामृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच मुंबई से एक बेहद भावुक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 35 वर्षीय आनंद दीक्षित पिछले ढाई साल से 'वेजिटेटिव स्टेट' (गंभीर कोमा) में हैं। उनके बुजुर्ग माता-पिता की उम्मीदें अब दम तोड़ रही हैं। आनंद की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी हरीश राणा की थी- वह जीवित तो हैं, लेकिन उनका जीवन केवल मशीनों और ट्यूब्स के सहारे चल रहा है।