महाराष्ट्र: दोनों शिवसेना और दोनों NCP का गठबंधन, भाजपा को रोकने के लिए मिलाया हाथ

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सोलापुर जिले के बार्शी तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर बड़ा सियासी समीकरण सामने आया है। यहां भाजपा के खिलाफ दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी गुटों ने मिलकर महागठबंधन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा (BJP) को घेरने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। जबकि दोनों ही दल भाजपा नीत महायुति (NDA) में भी शामिल है। इसी वजह से बार्शी का यह गठबंधन अब चर्चा का विषय बन गया है।