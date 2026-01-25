उद्धव के 4 पार्षद ‘लापता’, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, BJP के साथ कैसे हो गया खेला?

वर्तमान समीकरणों को देखें तो 122 सदस्यीय केडीएमसी में शिंदे गुट की शिवसेना के पास फिलहाल 53 पार्षद हैं, जबकि महायुति में शिंदे गुट की सहयोगी भाजपा के पास 50 पार्षद हैं। इसके अलावा मनसे के 5 पार्षदों का समर्थन भी शिंदे गुट को मिला हुआ है। अगर शिवसेना (उद्धव गुट) के ये चार कथित लापता पार्षद भी शिंदे गुट के पाले में जाते हैं, तो शिवसेना कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में बहुमत के जादुई आंकड़े 62 तक पहुंच सकती है।