KDMC: राज ठाकरे की मनसे ने शिंदे की शिवसेना को दिया समर्थन, उद्धव और भाजपा दोनों को लगा झटका

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। धुर विरोधी मानी जाने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया है। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) में हुए इस रणनीतिक गठबंधन ने न केवल उद्धव ठाकरे को झटका दिया है, बल्कि बीजेपी के साथ चल रही मेयर पद की खींचतान में शिंदे गुट का पलड़ा भी भारी कर दिया है।