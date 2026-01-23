‘हिंदू विरोधी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं’, AIMIM के साथ हाथ मिलाने की खबरों पर क्या बोली भाजपा?

महाराष्ट्र के अमरावती की अचलपुर नगर परिषद में सभापति पद के चुनाव के बाद राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई, जब भाजपा (BJP) और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गईं। दावा किया जा रहा था कि सभापति पद के चुनाव में दोनों दलों ने एक-दूसरे का साथ दिया, जिसके चलते AIMIM को शिक्षा और क्रीड़ा समिति का सभापति पद भी मिला। इन खबरों के सामने आते ही भाजपा बैकफुट पर आ गई और पार्टी नेतृत्व ने इस पर स्थानीय इकाई को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा।