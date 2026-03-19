मीम्स की बाढ़ में डूबी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’, रनटाइम बना सबसे बड़ा जोक

खबरों के अनुसार, फिल्म लगभग 3 घंटे 49 मिनट लंबी है, जिसे सुनकर दर्शक इसे काफी लंबी फिल्म बता रहे हैं और कई वीडियो में फैंस ऐसे तैयारियां करते दिख रहे हैं जैसे वो किसी ट्रिप पर जा रहे हों, कोई सूटकेस पैक कर रहा है, तो कोई खाने-पीने का सामान और कंबल लेकर फिल्म देखने का प्लान बना रहा है। इस फिल्म के पेश करने के अंदाज का दर्शक खूूब मजा ले रहे हैं।