28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

न मेडे कॉल, न दिख रहा था रनवे! अजित पवार के विमान हादसे पर DGCA का चौंकाने वाला खुलासा

विमान में एनसीपी प्रमुख अजित पवार के साथ दो क्रू मेंबर और उनके निजी स्टाफ के दो सदस्य सवार थे। सभी की इस भीषण दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले क्रू की ओर से कोई मेडे कॉल नहीं दी गई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 28, 2026

Ajit Pawar plane Crash update

अजित पवार के विमान हादसे पर DGCA की रिपोर्ट (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जान लेने वाले बारामती विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान पायलटों को रनवे को सही ढंग से देखने में भारी कठिनाई हो रही थी। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि हादसे से पहले विमान के क्रू की ओर से कोई मेडे कॉल (Mayday) भी नहीं दी गई थी।   

दो बार की लैंडिंग की कोशिश, फिर हुआ क्रैश

डीजीसीए (DGCA) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित 'लियरजेट 45' (VT-SSK) विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी। बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान विमान के पायलटों को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते पहली कोशिश में विमान को वापस हवा में ले जाकर दोबारा लैंडिंग का प्रयास किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बारामती पहुंचने पर पायलटों ने पहली कोशिश में रनवे नहीं दिखने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने 'गो-अराउंड' (विमान को वापस ऊपर ले जाना) किया। दूसरी कोशिश के दौरान पायलटों ने पहले रनवे नहीं दिखने की सूचना दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कहा कि अब रनवे दिख रहा है।

जांच में सामने आया है कि विमान ने सुबह 8.18 बजे बारामती से पहला संपर्क किया था। बयान के मुताबिक, रनवे 11 पर पहली बार उतरने की कोशिश के दौरान क्रू ने बताया कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद गो-अराउंड किया गया। दूसरी कोशिश में भी पहले रनवे न दिखने की सूचना दी गई, बाद में इसे दिखने की बात कही गई। विमान को 8.43 बजे लैंडिंग की अनुमति दी गई, लेकिन उस क्लीयरेंस की कोई रीडबैक नहीं मिली। कुछ ही क्षणों बाद रनवे के पास आग की लपटें दिखाई दीं और मलबा रनवे 11 के बाईं ओर खेतों के पास मिला।

हादसे से जुड़ी अहम बातें-

हादसे के समय दृश्यता लगभग 3000 मीटर थी, लेकिन अनियंत्रित हवाई क्षेत्र होने के कारण वहां आधुनिक नेविगेशन उपकरणों की कमी थी। बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जहां एयर ट्रैफिक सेवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बजाय फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठनों द्वारा दी जाती हैं।

पायलटों ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें मेडे कॉल करने का समय ही नहीं मिला।

इस भीषण हादसे की विस्तृत जांच अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने अपने हाथ में ले ली है। AAIB के महानिदेशक खुद हादसे की जगह के लिए रवाना हो चुके हैं। जांच एजेंसी फ्लाइट डेटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, मौसम और तकनीकी पहलुओं के आधार पर दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाएगी। 

ये भी पढ़ें

उनका इस तरह जाना बहुत दर्दनाक…डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर भावुक हुईं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, रो पड़े पूर्व गृहमंत्री
मुंबई
Ajit Pawar death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Jan 2026 05:06 pm

Published on:

28 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / न मेडे कॉल, न दिख रहा था रनवे! अजित पवार के विमान हादसे पर DGCA का चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मैं प्रेग्नेंट हूं…दो बेटियों के बाद टीवी की इस एक्ट्रेस ने फिर सुनाई गुड न्यूज, वीडियो शेयर कर किया अनाउंस

Rubina Dilaik Pregnancy Announcement
TV न्यूज

'विरासत का वारिस कौन?' पार्थ पवार या पत्नी सुनेत्रा, अजित पवार के साम्राज्य पर किसका होगा हक?

ajit pawar
राष्ट्रीय

6 साल की मासूम के साथ रेप पर आग बबूला हुईं भूमि पेडनेकर, बोलीं- इन हैवानों को…

Bhumi Pednekar
बॉलीवुड

शादी की अफवाहों के बीच फेक PR को लेकर एक्टर का रिएक्शन हुआ वायरल, हाथ जोड़ी और कही ऐसी बात

शादी की अफवाहों के बीच फेक पीआर को लेकर करण वाही का करारा रिएक्शन हुआ वायरल, हाथ जोड़ी और कही ऐसी बात
मनोरंजन

जब महाराष्ट्र में शहरीकरण बढ़ रहा था तो…’अजित दादा’ का किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राज ठाकरे

ajit pawar death raj thackeray gave tribute and got emotional
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.