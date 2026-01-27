पुणे: 3 साल की बेटी के सामने इंजीनियर मां ने दी जान, घरवाले बोले- 50 तोला सोना, 35 लाख कैश लेकर भी टॉर्चर किया

दीप्ति की मां हेमलता मगर (50) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी बेटी पर शादी के मात्र एक महीने बाद से ही अत्याचार होना शुरू हो गया था। नवंबर 2019 में हुई इस शादी में दीप्ति के परिवार ने 50 तोला सोना दिया था, जिसे उसकी सास और पति ने चोरी के डर का बहाना बनाकर ले लिया और बाद में व्यापार के लिए गिरवी रख दिया।