पुणे: 3 साल की बेटी के सामने इंजीनियर मां ने दी जान, घरवाले बोले- 50 तोला सोना, 35 लाख कैश लेकर भी टॉर्चर किया

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। उरुली कांचन के पास सोरतापवाड़ी गांव में ससुराल वालों के कथित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर एक इंजीनियर विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि यह कदम उसने अपनी तीन साल की मासूम बेटी के सामने उठाया।
जानकारी के मुताबिक, इंजीनियर दीप्ति मगर चौधरी ने रविवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीप्ति ने यह खौफनाक कदम अपनी 3 साल की नन्ही बेटी के सामने उठाया। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पता चला कि दीप्ति की सास सुनीता चौधरी, सोरतापवाडी की सरपंच हैं और भाजपा से जुड़ीं हैं, जबकि ससुर कारभारी चौधरी एक शिक्षक हैं।
दीप्ति की मां हेमलता मगर (50) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी बेटी पर शादी के मात्र एक महीने बाद से ही अत्याचार होना शुरू हो गया था। नवंबर 2019 में हुई इस शादी में दीप्ति के परिवार ने 50 तोला सोना दिया था, जिसे उसकी सास और पति ने चोरी के डर का बहाना बनाकर ले लिया और बाद में व्यापार के लिए गिरवी रख दिया।
शिकायत के अनुसार, ससुराल वालों के ताने सुनकर दीप्ति के पिता ने कार खरीदने के लिए उसके पति रोहन को 25 लाख रुपये नकद दिए। फिर रोहन के नए व्यवसाय के लिए भी दीप्ति के परिवार ने मजबूर होकर 10 लाख रुपये और दिए। यहां तक की सास सुनीता चौधरी के सरपंच के चुनाव के लिए भी पैसों की मांग की गई।
दीप्ति की मां ने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में दीप्ति पांच महीने की गर्भवती थी। पहली संतान बेटी होने के कारण, पति और सास-ससुर ने दीप्ति पर जबरन लिंग परीक्षण का दबाव बनाया। जब पता चला कि गर्भ में फिर से बेटी है, तो दीप्ति की इच्छा के विरुद्ध उसका जबरन गर्भपात करवा दिया गया।
शिकायत के मुताबिक, दीप्ति के इंजीनियर होने के बावजूद उसे घर में नौकरानियों से भी बदतर समझा जाता था। पति रोहन उसे मायके से पैसे लाने के लिए ताना मारता था, मारपीट करता था। सास, ससुर भी उसे मानसिक तौर पर यातनाएं देते थे। जिससे दीप्ति टूट चुकी थी और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया।
पुलिस ने दीप्ति की मां की शिकायत पर पति रोहन चौधरी, सास सुनीता चौधरी, ससुर कारभारी चौधरी और देवर रोहित चौधरी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, हत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी सरपंच सास और पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
