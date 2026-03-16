महाराष्ट्र: भजन गायक ने 5 साल तक नाबालिग का किया रेप, विरोध करने पर गर्म लोहे से दागा

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 10 मार्च को आरोपी ने उसे फोन करके अपने घर बुलाया। जब उसने आने से मना किया तो आरोपी ने उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। डर के मारे जब पीड़िता वहां पहुंची, तो आरोपी उसे कमरे में ले गया और डंडे व थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद रसोई गैस पर लोहे की पक्कड़ गर्म कर उसके शरीर को जगह-जगह दागा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस क्रूरता की वजह से पीड़िता का चलना भी दूभर हो गया था। आरोपी ने उसे किसी को कुछ बताने पर जिंदा जला देने की धमकी भी दी।