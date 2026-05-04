मुंबई लोकल यात्रियों को बड़ी राहत: 17 ट्रेनें अब 15-कोच, 12 नई एसी लोकल भी शुरू

मुंबई एसी लोकल ट्रेन (Photo: Western Railway)
मुंबई लोकल ट्रेन से रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब कई लोकल ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई गई है और नई एसी सेवाएं भी शुरू की गई हैं।
पश्चिम रेलवे ने 17 मौजूदा 12-कोच नॉन-एसी लोकल ट्रेनों को 15-कोच सेवाओं में परिवर्तित कर दिया है। इससे अब 15-कोच ट्रेनों की कुल संख्या 227 से बढ़कर 244 हो गई है। इस बदलाव से यात्रियों को ज्यादा जगह मिलेगी और भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है।
इनमें से 8 सेवाएं पहली बार विरार-दहाणू रोड सेक्शन में शुरू की गई हैं, जिससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को खास राहत मिलेगी।
इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने 12 नई एसी लोकल सेवाएं भी शुरू की हैं। इन सेवाओं के शुरू होने के बाद वेस्टर्न लाइन पर एसी ट्रेनों की संख्या सोमवार से शुक्रवार तक 133 से बढ़कर 145 हो गई है, जबकि वीकेंड पर यह संख्या 106 से बढ़कर 118 हो गई है।
नई एसी लोकल ट्रेनों में भायंदर, विरार, बोरीवली और मालाड से चर्चगेट के बीच फास्ट और स्लो दोनों प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जिससे ऑफिस टाइम और लेट नाइट यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
परिचालन कारणों के चलते 15-कोच लोकल ट्रेनें ग्रांट रोड, चर्नी रोड और मरीन लाइंस स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में नहीं रुकेंगी। वहीं दादर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इन ट्रेनों को डबल हॉल्ट दिया जाएगा।
इन बदलावों के चलते कुछ अन्य लोकल ट्रेनों के समय में भी मामूली बदलाव किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नई समय सारणी जरूर जांच लें।
नई एसी सेवाओं और 15-कोच में परिवर्तित सेवाओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में दिया गया है।
परिशिष्ट-1
अतिरिक्त एसी सेवाओं का विवरण
अप दिशा
|क्र. सं.
|नई ट्रेन संख्या
|स्टेशन से
|प्रस्थान
|स्टेशन तक
|आगमन
|मोड
|1
|94134
|भायंदर
|05:25
|चर्चगेट
|06:30
|फास्ट
|2
|94136
|विरार
|08:28
|चर्चगेट
|09:50
|फास्ट
|3
|94138
|बोरीवली
|10:50
|चर्चगेट
|11:47
|फास्ट
|4
|94140
|मालाड
|18:32
|चर्चगेट
|19:19
|फास्ट
|5
|94142
|बोरीवली
|20:25
|चर्चगेट
|21:34
|स्लो
|6
|94144
|बोरीवली
|22:58
|चर्चगेट
|00:08
|स्लो
डाउन दिशा
|क्र. सं.
|नई ट्रेन संख्या
|स्टेशन से
|प्रस्थान
|स्टेशन तक
|आगमन
|मोड
|1
|94135
|चर्चगेट
|07:03
|विरार
|08:23
|फास्ट
|2
|94137
|चर्चगेट
|09:56
|बोरीवली
|10:42
|फास्ट
|3
|94139
|चर्चगेट
|11:51
|मालाड
|12:36
|फास्ट
|4
|94141
|चर्चगेट
|19:25
|बोरीवली
|20:19
|फास्ट
|5
|94143
|चर्चगेट
|21:39
|बोरीवली
|22:46
|स्लो
|6
|94145
|चर्चगेट
|00:13
|भायंदर
|01:33
|स्लो
परिशिष्ट-2
15-कोच में परिवर्तित सेवाओं का विवरण
अप दिशा
|क्र. सं.
|नई ट्रेन संख्या
|स्टेशन से
|प्रस्थान
|स्टेशन तक
|आगमन
|मोड
|1
|92228
|भायंदर
|04:30
|चर्चगेट
|05:33
|फास्ट
|2
|92230
|वसई रोड
|07:14
|चर्चगेट
|08:29
|फास्ट
|3
|92232
|बोरीवली
|09:22
|चर्चगेट
|10:19
|फास्ट
|4
|93202
|दहाणू रोड
|07:17
|चर्चगेट
|09:56
|फास्ट
|5
|92234
|विरार
|12:05
|अंधेरी
|13:03
|स्लो
|6
|93204
|दहाणू रोड
|13:20
|विरार
|14:35
|स्लो
|7
|93206
|दहाणू रोड
|17:10
|विरार
|18:20
|स्लो
|8
|93208
|दहाणू रोड
|22:45
|विरार
|23:50
|स्लो
डाउन दिशा
|क्र. सं.
|नई ट्रेन संख्या
|स्टेशन से
|प्रस्थान
|स्टेशन तक
|आगमन
|मोड
|1
|93201
|विरार
|05:35
|दहाणू रोड
|06:50
|स्लो
|2
|92229
|चर्चगेट
|05:36
|वसई रोड
|06:50
|फास्ट
|3
|92231
|चर्चगेट
|08:32
|बोरीवली
|09:17
|फास्ट
|4
|93203
|चर्चगेट
|10:03
|दहाणू रोड
|12:40
|फास्ट
|5
|92233
|चर्चगेट
|10:24
|बोरीवली
|11:12
|फास्ट
|6
|92235
|बोरीवली
|11:17
|विरार
|11:56
|फास्ट
|7
|93205
|विरार
|15:00
|दहाणू रोड
|16:20
|स्लो
|8
|92237
|अंधेरी
|13:35
|भायंदर
|14:12
|फास्ट
|9
|93207
|विरार
|20:30
|दहाणू रोड
|21:58
|स्लो
1 मई से लागू पश्चिम रेलवे के इस फैसले से खासकर पीक आवर में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 15-कोच ट्रेनों से क्षमता बढ़ेगी, जबकि एसी लोकल सेवाओं के विस्तार से आरामदायक यात्रा का विकल्प भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा।
