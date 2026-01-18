18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा के साथ जीते थे, उनके साथ ही रहेंगे… शिंदे गुट ने किया साफ, उद्धव के मंसूबों पर फिरा पानी

नगरसेवकों को होटल में रखने के सवाल पर शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि 29 में से 19 नगरसेवक पहली बार चुने गए हैं और उन्हें महानगरपालिका के कामकाज की जानकारी देने के लिए दो दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 18, 2026

Maharashtra Eknath Shinde NDA BJP

महायुति के साथ रहेंगे- एकनाथ शिंदे गुट (Photo: x/BJP)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को भले ही स्पष्ट बहुमत मिल गया हो, लेकिन मेयर कौन बनेगा, इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट के नगरसेवकों को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नवनिर्वाचित नगरसेवक चाहते हैं कि भाजपा का मेयर नहीं होना चाहिए। हालांकि शिंदे गुट ने करारा पलटवार किया है।

मैं होटल जा रहा हूं- राउत

शिंदे गुट द्वारा अपने 29 नवनिर्वाचित नगरसेवकों को बांद्रा के फाइव स्टार होटल ताज लैंड्स एंड में रखे जाने पर संजय राउत ने कटाक्ष किया। राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ने अपने नगरसेवकों को कैद कर रखा है। बाहर पहरा लगाया गया है। उन्हें खुली हवा में सांस लेने दिया जाये। राउत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वे भी ताज में खाना खाने जा रहे हैं।

राउत ने यह भी कहा कि बहुमत चंचल होता है और वह कभी भी इधर-उधर खिसक सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा के पास 89 सीटें हों, लेकिन बहुमत से केवल 4 सीटें ही ज्यादा है, वह भी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) को साथ लेकर।

'भगवान की इच्छा हुई तो मेयर...'

राउत ने दावा किया कि होटल में बंद कई नगरसेवक असली शिवसैनिक हैं और नगरसेवकों को कितने दिन होटल में बंद करके रखा जा सकता है। उनके मन में अब भी मराठी अस्मिता की मशाल जल रही है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो मेयर शिवसेना का बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास लगातार संदेश आ रहे हैं और हालात तेजी से बदल सकते हैं।

राउत ने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर बातचीत हुई है और पर्दे के पीछे कई स्तरों पर चर्चा चल रही है। राउत के इस बयान ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है।

डर हमें नहीं, उद्धव गुट को है- शिंदे सेना

राज्यसभा सांसद संजय राउत के दावों को खारिज करते हुए शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी नगरसेवक मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं और किसी को जबरन नहीं रोका गया है, बल्कि वहां दो दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। असल में उद्धव गुट को अपने ही नगरसेवकों के टूटने का डर सता रहा है, इसलिए वे ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं।

म्हात्रे ने कहा कि 29 में से 20 नगरसेवक पहली बार चुनकर आए हैं। उन्हें बीएमसी के कामकाज और सदन की कार्यवाही समझाने के लिए वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन दे रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे भी उनसे मिलने आएंगे।

‘महायुति साथ है’

मुंबई के मेयर पद को लेकर बार्गेनिंग की अटकलों पर भी शीतल म्हात्रे ने विराम लगाते हुए कहा कि ऐसे सभी फैसले पार्टी के मुखिया एकनाथ शिंदे लेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि महायुति में कोई सौदेबाजी नहीं हो रही है और गठबंधन पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने साफ किया कि चुनाव महायुति के रूप में भाजपा के साथ लड़ा गया था और जो जीत मिली है, वह सामूहिक जनादेश है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट आगे भी भाजपा नीत महायुति गठबंधन के साथ ही रहेगा और मेयर पद समेत सभी फैसले गठबंधन में ही लिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 08:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा के साथ जीते थे, उनके साथ ही रहेंगे… शिंदे गुट ने किया साफ, उद्धव के मंसूबों पर फिरा पानी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

New Train: गणतंत्र दिवस का तोहफा! 26 जनवरी से पटरी पर दौड़ेंगी 12 नई एसी लोकल

Mumbai Local Train News
मुंबई

जरा रुकिए… ‘बॉर्डर 2’ देखने का बना लिए प्लान? तो जान लीजिए ‘बॉर्डर’ फिल्म की ये सच्चाई?

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के घर पर लगा है ‘गोल्डन टॉयलेट’, सामने आई तस्वीर

Amitabh Bachchan Golden Toilet (1)
बॉलीवुड

मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन… कंगना रनौत के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Kangana Ranaut Photos
बॉलीवुड

‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन को देख… फूट-फूटकर रोने लगी जापानी फैन, वीडियो वायरल

Allu Arjun Fan Emotional Video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.