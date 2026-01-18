भाजपा के साथ जीते थे, उनके साथ ही रहेंगे… शिंदे गुट ने किया साफ, उद्धव के मंसूबों पर फिरा पानी

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को भले ही स्पष्ट बहुमत मिल गया हो, लेकिन मेयर कौन बनेगा, इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट के नगरसेवकों को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नवनिर्वाचित नगरसेवक चाहते हैं कि भाजपा का मेयर नहीं होना चाहिए। हालांकि शिंदे गुट ने करारा पलटवार किया है।