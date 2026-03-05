Pune: बेटी को परेशान करने वाले ‘मजनू’ को पिता ने सिखाया सबक, कॉलेज में घुसकर धुना

छात्रा के परिवार का आरोप है कि उन्होंने इस उत्पीड़न के संबंध में पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क किया था और औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिवार का दावा है कि शिकायत के कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच बुधवार को आरोपी छात्र दोबारा यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गया। उसे वहां देखते ही छात्रा के पिता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक को रोककर उसकी हरकतों के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया।