कौन है अनुराग डोभाल? जिन्होंने मम्मी-पापा को बताया जान का दुश्मन, कर चुके हैं सुसाइड की कोशिश

Who is Anurag Dobhal: सोशल मीडिया पर इन दिनों तहलका मचा हुआ है। अनुराग डोभाल जिन्होंने अपने माता-पिता और भाई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं वह कौन हैं? तो ये कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' के पूर्व कंटेस्टेंट रहे हैं। जिन्हें दुनिया 'The UK07 Rider' के नाम से जानती है, इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे गहरे संकट से गुजर रहे हैं। बुधवार को अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर दो घंटे का एक लंबा वीडियो पोस्ट किया, जिसने उनके करोड़ों फैंस को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में अनुराग बेतहाशा रोते हुए अपनी आपबीती सुना रहे हैं और उन्होंने अपनी मौत का अंदेशा जताते हुए इसे अपना आखिरी संदेश बताया है।