इसरो साइंटिस्ट हूं… डॉक्टर-इंजीनियर लड़कियों से बनाया शारीरिक संबंध, 89 लाख ठगे, पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर

पुलिस के अनुसार, अलीबाग निवासी आदर्श प्रशांत म्हात्रे ने कई लोकप्रिय वैवाहिक वेबसाइटों (Matrimony Sites) पर एक दर्जन से अधिक फर्जी नामों का इस्तेमाल कर अपनी प्रोफाइल बनाई। आरोपी आदर्श उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो शादी के लिए लड़के ढूंढ रही होती थीं। उसने इसरो और पीडब्ल्यूडी के फर्जी पहचान पत्र बनाकर उन महिलाओं का भरोसा जीता। मैट्रिमोनी साइट्स पर उसने अपनी आलीशान जीवनशैली दिखाने के लिए पांच सितारा होटलों में ठहरने की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। उसके निशाने पर मुख्य रूप से डॉक्टर, इंजीनियर और उच्च पदों पर आसीन महिलाएं थीं।