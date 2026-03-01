मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सुजुकी हायाबुसा से भीषण हादसा, 3 युवकों की मौत

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक रेसिंग और उससे होने वाली मौतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों में इस घटना के बाद से शोक और आक्रोश का माहौल है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासनिक सख्ती की मांग तेज हो गई है। नागरिकों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।