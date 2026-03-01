1 मार्च 2026,

रविवार

home_icon

मुंबई

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सुजुकी हायाबुसा से भीषण हादसा, 3 युवकों की मौत

Vasai News: अहिल्यानगर में एक ही परिवार के पांच लोगों की जान लेने वाली दर्दनाक दुर्घटना के बाद अब मुंबई-अहमदाबाद हाईवे से एक और भयावह खबर सामने आई है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 01, 2026

Suzuki Hayabusa Accident in Vasai

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर खौफनाक हादसा (Photo: FB)

महाराष्ट्र के मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसई के चिंचोटी इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्पोर्ट्स बाइक की टक्कर से 19 वर्षीय राहगीर और बाइक सवार दो युवकों सहित कुल तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक लोहे की रेलिंग तोड़कर दूसरी तरफ जा गिरी।

क्या है पूरा मामला?

विरार निवासी शाहरुख खान अपनी सुजुकी हायाबुसा बाइक (Suzuki Hayabusa) से दोस्त अर्जुन शेट्टी (25) के साथ घर लौट रहा था। चिंचोटी इलाके में साधना होटल के पास सड़क पार कर रहे 19 वर्षीय ईश्वर साव को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद बाइक करीब 100 मीटर दूर तक घसीटती चली गई। हादसे में ईश्वर साव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल शाहरुख और अर्जुन ने भी अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

तेज रफ्तार ने ली तीन जिंदगियां

पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में हादसे का मुख्य कारण बाइक की तेज गति (Over speeding) सामने आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक रेसिंग और उससे होने वाली मौतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों में इस घटना के बाद से शोक और आक्रोश का माहौल है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासनिक सख्ती की मांग तेज हो गई है। नागरिकों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Updated on:

01 Mar 2026 05:53 pm

Published on:

01 Mar 2026 05:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सुजुकी हायाबुसा से भीषण हादसा, 3 युवकों की मौत

