उद्धव गुट के सांसद संजय देशमुख की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 15 दिनों के भीतर दूसरा बड़ा हादसा

पुलिस अधिकारी के अनुसार, घटना गुरुवार रात करीब 7 बजे दिग्रास तालुका के सखारा इलाके में हुई। उस समय शिवसेना (उबाठा) के सांसद अपनी पार्टी के पांच अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कार से यात्रा कर रहे थे। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।