महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का तांडव: मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ‘हीटवेव’ की चेतावनी, IMD ने क्या कहा?

मुंबई सहित कोंकण के तटीय इलाकों में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए मौसम विभाग ने बुधवार को 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। ठाणे, पालघर के लिए गुरुवार को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। डिग्री सेल्सियस