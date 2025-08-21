Jalgaon: एक झटके में खत्म हुआ पूरा परिवार, लेकिन बच गई नन्ही दुर्गा, पांच लाशों के बीच रोती देख दहल उठे लोग

मृतकों की पहचान विकास रामलाल पावरा (32), उनकी पत्नी सुमन पावरा (28), बेटा पवन (8), बेटा कवल (6) और 60 वर्षीय सास के रूप में हुई है। हादसे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मासूम दुर्गा अपने परिवार के शवों के पास बैठी रो रही थी। यह दृश्य देखकर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। मौके पर पहुंची महिला पुलिसकर्मी मधुरा पवार ने बच्ची को गोद में लेकर उसे संभालने की कोशिश की। बाद में बच्ची को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।