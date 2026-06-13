महाराष्ट्र में फुटबॉल करियर का झांसा देकर कोच करता रहा दुष्कर्म और ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के पालघर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जहां एक प्राइवेट फुटबॉल कोच ने खेल में बड़ा मौका दिलाने का झांसा देकर अपनी ही एकेडमी की 17 साल की नाबालिग खिलाड़ी के साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया। इसके अलावा आरोपी कोच लड़की का गलत वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। कोच की इस हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिवार से आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना की पुलिस में शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया।