Ganesh Chaturthi: समुद्र किनारे यहां विराजमान है ‘पश्चिम द्वार के देवता’ गणपति, 14वीं सदी में खुद प्रकट हुई थी मूर्ति

गणपतिपुले मंदिर में दर्शन का समय रोजाना सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक है। सुबह, दोपहर और शाम की तीनों आरतियां बड़ी श्रद्धा से की जाती हैं। सुबह की आरती 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होती है। दोपहर की आरती 12 बजे से 12:30 बजे तक होती है। शाम की आरती का 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक होती है। मंदिर की ओर से भक्तों को खिचड़ी प्रसाद भी उपलब्ध कराया जाता है, जो दोपहर 12 से 2 बजे तक वितरित होता है।