मुंबई: कॉलेज में बुर्का पहनने से रोका तो भूख हड़ताल पर बैठी छात्राएं, विवाद में कूदी ओवैसी की पार्टी

AIMIM मुंबई महिला विंग की उपाध्यक्ष जहानआरा शेख ने कहा, विवेक जूनियर कॉलेज ने बुर्का बैन किया है, इसलिए लड़कियों को क्लास में बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा है। हमारा मानना है कि अगर ऐसा कोई नियम बनाया जा रहा था, तो छात्राओं को इसकी सूचना एडमिशन से पहले दी जानी चाहिए थी... कॉलेज ने एडमिशन के बाद यह नियम बनाया है, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। उन्हें क्लास चलने के दौरान बुर्का निकालने के लिए मजबूर किया जा रहा है.