मुंबई का नया ‘गेम चेंजर’ रोड… 75 मिनट का सफर 25 मिनट में पूरा, GMLR को लेकर क्या है अपडेट

मुंबई के ट्रैफिक से जूझ रहे लाखों यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। मुंबई महानगरपालिका (BMC) की महत्वाकांक्षी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) परियोजना के चौथे और अंतिम चरण का काम शुरू हो चुका है। बीएमसी ने नाहूर से ऐरोली तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए 1293 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। GMLR परियोजना के तहत लगभग 12.20 किलोमीटर का मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें 4.70 किमी की दो भूमिगत सुरंगें भी शामिल हैं।