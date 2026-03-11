प्यार में सम्मोहित होकर की शादी, लेकिन था लव जिहाद- मॉडल सायली सुर्वे का मुस्लिम व्यवसायी पर आरोप

सायली सुर्वे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने 2017 में अपने परिवार के विरोध के बावजूद ठाणे जिले के मीरा-भायंदर के एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और नया नाम 'अतेज़ा तासे' रखा गया था। हालांकि, उनका वैवाहिक जीवन ज्यादा समय तक ठीक नहीं चल पाया। उन्होंने इस शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बताया है।