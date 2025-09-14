तेजस एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत, सोमवार को लेंगे शपथ

बता दें कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास इतिहास और हिंदी में मास्टर्स की डिग्री है, साथ ही उन्होंने बीएड और योग विज्ञान में डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा वे नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में डॉक्टरेट भी कर चुके हैं। प्राकृतिक खेती,सामाजिक समरसता, नशामुक्ति, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वदेशी गौवंश सुधार के क्षेत्र में भी उनका व्यापक योगदान रहा है। उन्होंने 1981 से जुलाई 2015 तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह गुजरात की 24 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं।