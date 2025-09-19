Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

क्या HDFC बैंक की महिला कर्मचारी ने सेना और शहीदों का अपमान किया? सच आया सामने

वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह मुंबई स्थित एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी है और उसका नाम अनुराधा वर्मा है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 19, 2025

Phone call fraud Maharashtra
AI Image

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप ने हंगामा मचा दिया है। इस क्लिप में एक महिला बैंक कर्मचारी कथित तौर पर फोन पर एक सैन्यकर्मी से बदसलूकी करती सुनाई दे रही है। महिला के अपमानजनक और असंवेदनशील बातों ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।

वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह मुंबई स्थित एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी है और उसका नाम अनुराधा वर्मा है। उसने लोन विवाद को लेकर सेना के एक जवान के साथ अभद्रता की और आपत्तिजनक बातें कही। कथित क्लिप में एक महिला जवान से कहती है, तुम अनपढ़ हो इसलिए तुम्हें बॉर्डर पर भेजा गया है। अगर पढ़े-लिखे होते तो किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे होते। दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। ऐसे ही लोग होते है जो शहीद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसने जवान को भिखारी तक कह डाला और चुनौती देते हुए कहा कि ब्रांच में आकर भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।

हालांकि, इस विवाद पर एचडीएफसी बैंक ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया है कि ऑडियो में जो महिला बोल रही है, वह उनकी कर्मचारी नहीं है। बैंक के प्रवक्ता ने कहा, “हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस ऑडियो क्लिप में जिस महिला की आवाज है, वह एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी नहीं है। इस तरह का आचरण हमारे मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और यह पूरी तरह अस्वीकार्य है।”

फिलहाल यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस मामले में सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ रहा है।

Published on:

19 Sept 2025 02:19 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / क्या HDFC बैंक की महिला कर्मचारी ने सेना और शहीदों का अपमान किया? सच आया सामने

