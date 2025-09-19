क्या HDFC बैंक की महिला कर्मचारी ने सेना और शहीदों का अपमान किया? सच आया सामने

वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह मुंबई स्थित एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी है और उसका नाम अनुराधा वर्मा है। उसने लोन विवाद को लेकर सेना के एक जवान के साथ अभद्रता की और आपत्तिजनक बातें कही। कथित क्लिप में एक महिला जवान से कहती है, तुम अनपढ़ हो इसलिए तुम्हें बॉर्डर पर भेजा गया है। अगर पढ़े-लिखे होते तो किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे होते। दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। ऐसे ही लोग होते है जो शहीद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसने जवान को भिखारी तक कह डाला और चुनौती देते हुए कहा कि ब्रांच में आकर भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।