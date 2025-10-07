Monsoon Exit: जाते-जाते आफत बनकर टूटेगा मानसून, अगले 96 घंटे भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी (File Photo)
चार महीने का मानसून सीजन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बारिश का दौर अब भी जारी है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने एक बार फिर कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, अगले पांच से छह दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी और कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिम भारत में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने कहा है कि कोकण, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि जल्द ही राज्य से मानसून की वापसी की यात्रा भी शुरू हो सकती है।
आईएमडी के अनुसार, अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात के शेष भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
पिछले 24 घंटों (सुबह 08:30 बजे तक) में महाराष्ट्र के विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश (70 से 110 मिमी) दर्ज की गई है। आईएमडी ने बताया कि चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में 70 मिमी बारिश दर्ज हुई है। वहीं, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिली।
कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बुधवार 8 अक्टूबर को हलकी से मध्यम बारिश के साथ तूफान और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसलिए रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सातार, सांगली, सोलापुर, लातूर, धाराशिव, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
जबकि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बिजली के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून लौटने तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। जबकि कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। गुरुवार को सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, लातूर और धाराशिव में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।
वहीँ, मौसम विभाग ने मछुआरों को 8 अक्टूबर तक पश्चिम-मध्य और निकटवर्ती उत्तर-पश्चिम, पूर्व-मध्य अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग