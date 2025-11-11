Cold Alert: महाराष्ट्र में बढ़ी ठिठुरन! 12 और 13 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी, जानें किन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड

पश्चिमी मध्य प्रदेश में तीव्र शीतलहर और राज्य में उत्तर से उत्तर-पूर्व बेल्ट तक बहने वाली हवाओं के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान प्रभावित हो रहा है, मुंबई समेत पूरे कोंकण क्षेत्र में सर्दी बढ़ गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। 12 और 13 नवंबर को विदर्भ क्षेत्र में शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है। जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है।