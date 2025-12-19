Mumbai Metro: 9 स्टेशन, कई मेट्रो लाइनों से कनेक्ट… साल के अंत तक शुरू होंगे दो नए मेट्रो रूट?

मेट्रो 2B: यह लाइन अंधेरी के डीएन नगर स्टेशन पर मेट्रो लाइन 1 से जुड़ेगी, जिससे यात्रियों को एक बड़ा इंटरचेंज मिलेगा। साथ ही, यह लाइन रेलवे यात्रियों के लिए कुर्ला पूर्व और मानखुर्द के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, यह मेट्रो चेंबूर में मोनोरेल से सीधी कनेक्टिविटी देगी। यह मेट्रो 1 के साथ-साथ मेट्रो 2A (दहिसर से डीएन नगर), मेट्रो 3 (कुलाबा-बांद्रा-आरे), लाइन 4 (कुर्ला पूर्व से) और मेट्रो 7 (दहिसर पूर्व से गुंदवली) से भी चेंबूर में जुड़ेगी। इसके अलावा, भविष्य में इसे निर्माणाधीन एयरपोर्ट व रेल और मानखुर्द की मेट्रो 8A से भी जोड़ने की योजना है।