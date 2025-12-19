Mumbai Metro: 9 स्टेशन, कई मेट्रो लाइनों से कनेक्ट… साल के अंत तक शुरू होंगे दो नए मेट्रो रूट?

मुंबई मेट्रो अपडेट (Photo: IANS/File)
मुंबईवासियों के लिए नए साल से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) दिसंबर के अंत तक मेट्रो लाइन 2B और मेट्रो लाइन 9 के पहले चरण को यात्री सेवा के लिए शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि, नगर निकाय (BMC Election) चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण, इन लाइनों का औपचारिक उद्घाटन टल सकता है और इन्हें सीधे जनता के लिए खोला जा सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों मार्ग तकनीकी रूप से तैयार हैं और सुरक्षा परीक्षणों के अंतिम चरण में हैं।
मंडाले-चेंबूर (मेट्रो 2B - पहला चरण): 5.3 किमी लंबा यह मेट्रो लाइन पूर्वी उपनगरों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा।
दहिसर-काशीगांव (मेट्रो 9 - पहला चरण): यह मेट्रो लाइन दहिसर पूर्व को मीरा-भायंदर के प्रवेश द्वार काशीगांव से जोड़ेगा। यह पूरी लाइन 13.58 किलोमीटर लंबी है।
येलो लाइन की मेट्रो-2बी के पहले खंड में कुल पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जिनमें मंडाले, मानखुर्द, बीएसएनएल (गोवंडी), शिवाजी चौक (चेंबूर) और डायमंड गार्डन (चेंबूर) शामिल हैं। यह मार्ग पूर्वी उपनगरों के घनी आबादी वाले इलाकों को आपस में जोड़ेगा।
वहीं, रेड लाइन की मेट्रो-9 का पहला चरण दहिसर पूर्व से शुरू होकर काशीगांव तक जाएगा। इस 4 किलोमीटर लंबे खंड में दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाड़ी, मिरागांव और काशीगांव जैसे चार प्रमुख स्टेशन बनाए गए हैं, जो मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए मुंबई मेट्रो लाइन-7 तक पहुंचना आसान कर देगा। वर्तमान में मेट्रो लाइन-7 गुंदवली से दहिसर पूर्व तक चलती है।
इन दो नए खंडों के शुरू होने से मुंबई का मेट्रो नेटवर्क और अधिक मजबूत हो जाएगा।
मेट्रो 2B: यह लाइन अंधेरी के डीएन नगर स्टेशन पर मेट्रो लाइन 1 से जुड़ेगी, जिससे यात्रियों को एक बड़ा इंटरचेंज मिलेगा। साथ ही, यह लाइन रेलवे यात्रियों के लिए कुर्ला पूर्व और मानखुर्द के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, यह मेट्रो चेंबूर में मोनोरेल से सीधी कनेक्टिविटी देगी। यह मेट्रो 1 के साथ-साथ मेट्रो 2A (दहिसर से डीएन नगर), मेट्रो 3 (कुलाबा-बांद्रा-आरे), लाइन 4 (कुर्ला पूर्व से) और मेट्रो 7 (दहिसर पूर्व से गुंदवली) से भी चेंबूर में जुड़ेगी। इसके अलावा, भविष्य में इसे निर्माणाधीन एयरपोर्ट व रेल और मानखुर्द की मेट्रो 8A से भी जोड़ने की योजना है।
मेट्रो 9: यह मौजूदा मेट्रो लाइन 7 का विस्तार है। इससे मीरा-भायंदर से अंधेरी (पूर्व) तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
गौरतलब हो कि राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी। इसमें मुंबई का बीएमसी चुनाव भी शामिल है। आगामी निकाय चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए कोई भी मंत्री या नेता परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन नहीं कर पाएगा।
हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों नई मेट्रो लाइनों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पर आधिकारिक बयान का इंतजार है।
