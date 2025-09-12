Rain Alert: फिर सक्रिय हुआ कम दबाव का क्षेत्र, 13, 14 और 15 सितंबर को आंधी-बारिश बरपाएगी कहर

इस सिस्टम के असर से राज्यभर में नमी का संचार होगा और व्यापक गरज-चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। मोडक ने बताया कि सितंबर में आमतौर पर ऐसी ही स्थिति बनती है, जब सिस्टम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र की ओर बढ़ता है। खास बात यह है कि इस बार महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का कारण पूर्वी हवाएं हैं। जहां पश्चिमी हवाएं मुख्य रूप से राज्य के तटीय हिस्सों में भारी बरसात लाती हैं, वहीं पूर्वी हवाएं गरज-चमक के साथ बारिश का कारण बनती हैं।