मानसून ने फिर भरी हुंकार! पश्चिमी विक्षोभ के चलते 20 जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि मानसून लौटने तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। जबकि कुछ जगहों पर अगले 2-3 दिन में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मंगलवार और बुधवार को ठाणे, पालघर, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, सतारा, सांगली, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जलना, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली और गोंदिया में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।