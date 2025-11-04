Rain Alert: 5, 6, 7 नवंबर को बिजली के साथ तूफान और तेज बारिश की संभावना, इन राज्यों में अलर्ट घोषित

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 4 और 5 नवंबर 2025 को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं, इसके आसपास के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बिजली गिरने और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।