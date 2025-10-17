Rain Alert: 18, 19, 20, 21 अक्टूबर को बिजली के साथ तूफान और तेज बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट घोषित

पूरे देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून भले ही विदा हो चुका हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। अनुकूल परिस्थितियों के चलते महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, अगले 7 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीँ, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली कड़कने की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 17 से 21 अक्टूबर तक, जबकि मराठवाड़ा में 21 अक्टूबर को बिजली के साथ तूफानी बारिश की संभावना है।