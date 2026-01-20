इंस्टाग्राम पर दोस्ती, 100 पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन, हनीट्रैप का गंदा खेल देख पुलिस भी दंग

इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब करीमनगर के एक ट्रक व्यवसायी ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी दंपति उस व्यवसायी से पहले ही 13 लाख रुपये वसूल चुके थे, लेकिन उनकी भूख खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिर से 5 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने और परिवार को मारने की धमकी दी। जिसके चलते व्यवसायी ने पुलिस की मदद ली। जिसके बाद जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी है। पुलिस को शक है कि कई पीड़ित महाराष्ट्र सहित अन्य पड़ोसी राज्यों के भी हो सकते है, उनका पता लगाया जा रहा है।