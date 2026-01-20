इंस्टाग्राम पर दोस्ती, 100 पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन, हनीट्रैप का गंदा खेल देख पुलिस भी दंग

हनीट्रैप का बड़ा खुलासा (File Photo)
सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां लोग मनोरंजन, संवाद और जानकारी के लिए करते हैं, वहीं कुछ शातिर अपराधी इसे अपराध का जरिया बना रहे हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति-पत्नी ने मिलकर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। पुलिस ने आरेपल्ली इलाके में रहने वाले इस कपल को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कर्ज चुकाने और लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में नैतिकता की सारी हदें पार कर दी थीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी दंपती ने अब तक करीब 1500 पुरुषों को अपने जाल में फंसाया।
इंस्टाग्राम और यूट्यूब से खोजा ‘शिकार’
जांच में पता चला है कि आरोपी पति-पत्नी सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय थे। आरोपी महिला इंस्टाग्राम पर ‘Lallydimplequeen’ और यूट्यूब पर ‘Karimnagar pilla 143’ के नाम से अकाउंट चलाती थी। ग्लैमरस तस्वीरों, वीडियो और बातचीत के जरिए वह पुरुषों से दोस्ती बढ़ाती थी। जब पुरुष उसके जाल में पूरी तरह फंस जाते, तो वह उन्हें अपने कमरे पर मिलने के लिए बुलाती थी।
कमरे में छिपा होता था पति
पुलिस के मुताबिक, भरोसा जीतने के बाद वह पुरुषों को अपने कमरे पर बुलाती थी। इसी दौरान उसका पति छिपकर निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड करता था। बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए पीड़ितों को धमकाया जाता और उनसे मोटी रकम वसूली जाती। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला ने लगभग 100 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया।
काली कमाई से खड़ी की बड़ी संपत्ति
जांच में यह भी उजागर हुआ है कि आरोपी महिला ने अब तक करीब 1500 पुरुषों को अपने जाल में फंसाया और उनमें से लगभग 100 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए ताकि उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जा सकें।
हनीट्रैप के इस गंदे धंधे से दंपति ने कुछ ही महीनों में बड़ी संपत्ति जुटा ली। ब्लैकमेलिंग से मिले पैसों से उन्होंने आरेपल्ली में 65 लाख रुपये का एक कीमती प्लॉट खरीदा। इसके अलावा, उन्होंने 10 लाख रुपये की आलीशान कार और अपने घर के लिए लाखों रुपये का कीमती फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदा। उनकी विलासिता भरी जिंदगी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके पीछे इतना काला सच छिपा है।
ट्रक कारोबारी की वजह से फूटा भांडा
इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब करीमनगर के एक ट्रक व्यवसायी ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी दंपति उस व्यवसायी से पहले ही 13 लाख रुपये वसूल चुके थे, लेकिन उनकी भूख खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिर से 5 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने और परिवार को मारने की धमकी दी। जिसके चलते व्यवसायी ने पुलिस की मदद ली। जिसके बाद जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी है। पुलिस को शक है कि कई पीड़ित महाराष्ट्र सहित अन्य पड़ोसी राज्यों के भी हो सकते है, उनका पता लगाया जा रहा है।
