12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Pune: नाबालिग लड़की ने युवक को हनीट्रैप में फंसाया, पिटाई के बाद पैसे ऐंठे

पुणे में 28 साल के डिलीवरी बॉय को पांच लोगों के एक गैंग ने हनीट्रैप में फंसाकर पैसे ऐंठे। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

image

Mohammed Nawaz Khan

Dec 12, 2025

फोटो: पत्रिका

महाराष्ट्र के पुणे में सोशल मीडिया के जरिए हनीट्रैप का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भुगांव के रहने वाले 28 साल के एक डिलीवरी बॉय को पांच लोगों के गैंग ने फंसाकर अगवा किया और मारपीट कर पैसे लिए। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग लड़की और उसके एक पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक की इंस्टाग्राम पर आरोपी नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों ने फोन नंबर भी आपस में शेयर किए। 7 दिसंबर की शाम लड़की ने युवक को कात्रज चौक पर मिलने बुलाया। जैसे ही दोनों मिले, तभी चार लोग वहां आ धमके और पीड़ित युवक को जबरदस्ती येवलेवाड़ी ले गए। वहां आरोपियों ने उसकी पिटाई की, गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर उसने 70 हजार रुपए नहीं दिए तो उसके खिलाफ झूठा POCSO केस दर्ज करा देंगे। डर के मारे युवक ने अपने एक दोस्त को बुलाया और उससे दस हजार रुपए नकद लेकर आरोपियों को दिए। जिसके बाद उन्होंने उसे छोड़ा।

हालांकि इसके बाद भी पीड़ित को आरोपियों के फोन लगातार आते और वे धमकी देकर उससे बाकी रकम की मांग करते। इससे परेशान होकर युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद भारती विद्यापीठ पुलिस ने नाबालिग लड़की और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया।

भारती विद्यापीठ पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 (उगाही), 140 (किडनैपिंग) और 115 (चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया है। बाकी तीन आरोपियों की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 09:29 pm

Published on:

12 Dec 2025 09:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Pune: नाबालिग लड़की ने युवक को हनीट्रैप में फंसाया, पिटाई के बाद पैसे ऐंठे

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पगड़ी मुक्त’ मुंबई की घोषणा… नए कानून से मकान मालिक या किरायेदार, किसे ज्यादा फायदा?

Maharashtra Cabinet minister Mahayuti
मुंबई

सैनिक किसन बाबूराव से भ्रष्टाचार विरोधी आइकॉन तक: अन्ना हजारे की अनकही कहानी

Social activist Anna Hazare
मुंबई

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर दर्शन की विवादित है Love Life, बोली ये बात

Darshan Kumar early life and career, Darshan Kumar Education, Darshan Kumar real life story, Darshan Kumar wife, Darshan Kumar GF,
लाइफस्टाइल

‘मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं…’ कास्टिंग डायरेक्टर ने ‘धुरंधर’ को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब

'मैं सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखता हूं...' कास्टिंग डायरेक्टर ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब
बॉलीवुड

अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल

अभिषेक बनर्जी से विशाल जेठवा तक साल 2025 की वो दमदार परफॉर्मेंस, जिन्होंने बिना शोर मचाए जीता दिल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.