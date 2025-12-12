Pune: नाबालिग लड़की ने युवक को हनीट्रैप में फंसाया, पिटाई के बाद पैसे ऐंठे

फोटो: पत्रिका
महाराष्ट्र के पुणे में सोशल मीडिया के जरिए हनीट्रैप का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भुगांव के रहने वाले 28 साल के एक डिलीवरी बॉय को पांच लोगों के गैंग ने फंसाकर अगवा किया और मारपीट कर पैसे लिए। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग लड़की और उसके एक पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक की इंस्टाग्राम पर आरोपी नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों ने फोन नंबर भी आपस में शेयर किए। 7 दिसंबर की शाम लड़की ने युवक को कात्रज चौक पर मिलने बुलाया। जैसे ही दोनों मिले, तभी चार लोग वहां आ धमके और पीड़ित युवक को जबरदस्ती येवलेवाड़ी ले गए। वहां आरोपियों ने उसकी पिटाई की, गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर उसने 70 हजार रुपए नहीं दिए तो उसके खिलाफ झूठा POCSO केस दर्ज करा देंगे। डर के मारे युवक ने अपने एक दोस्त को बुलाया और उससे दस हजार रुपए नकद लेकर आरोपियों को दिए। जिसके बाद उन्होंने उसे छोड़ा।
हालांकि इसके बाद भी पीड़ित को आरोपियों के फोन लगातार आते और वे धमकी देकर उससे बाकी रकम की मांग करते। इससे परेशान होकर युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद भारती विद्यापीठ पुलिस ने नाबालिग लड़की और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया।
भारती विद्यापीठ पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 (उगाही), 140 (किडनैपिंग) और 115 (चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया है। बाकी तीन आरोपियों की तलाश जारी है।
