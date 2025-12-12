Pune: नाबालिग लड़की ने युवक को हनीट्रैप में फंसाया, पिटाई के बाद पैसे ऐंठे

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक की इंस्टाग्राम पर आरोपी नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों ने फोन नंबर भी आपस में शेयर किए। 7 दिसंबर की शाम लड़की ने युवक को कात्रज चौक पर मिलने बुलाया। जैसे ही दोनों मिले, तभी चार लोग वहां आ धमके और पीड़ित युवक को जबरदस्ती येवलेवाड़ी ले गए। वहां आरोपियों ने उसकी पिटाई की, गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर उसने 70 हजार रुपए नहीं दिए तो उसके खिलाफ झूठा POCSO केस दर्ज करा देंगे। डर के मारे युवक ने अपने एक दोस्त को बुलाया और उससे दस हजार रुपए नकद लेकर आरोपियों को दिए। जिसके बाद उन्होंने उसे छोड़ा।