‘पगड़ी मुक्त’ मुंबई की घोषणा… नए कानून से मकान मालिक या किरायेदार, किसे ज्यादा फायदा?

मकान मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था क्योकी किराया इतना कम है कि मकान मालिक न तो मरम्मत कर पा रहे थे और न ही टैक्स भर पा रहे थे। इससे पुरानी इमारतें बेहद खस्ताहाल हो गईं। साथ ही इनका पुनर्विकास भी अटका हुआ था, ज्यादातर पगड़ी इमारतें 50 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। मकान मालिक कम किराये के कारण मरम्मत में निवेश नहीं करना चाहते। किरायेदारों को इस बात का डर होता है कि पुनर्विकास के बाद उन्हें बराबर का घर वापस नहीं मिलेगा। इस वजह से हजारों प्रोजेक्ट अटके पड़े थे। वहीं पगड़ी लेन-देन अक्सर नकद में होता है, जिससे काला धन के इस्तेमाल की संभावना बहुत अधिक होती थी और सरकार को भी टैक्स का नुकसान उठाना पड़ता था।