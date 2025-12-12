सैनिक किसन बाबूराव से भ्रष्टाचार विरोधी आइकॉन तक: अन्ना हजारे की अनकही कहानी

मुंबई में रहते हुए अन्ना गरीबों की सहायता करने वाले एक स्थानीय समूह से जुड़े और समाज सेवा की ओर प्रेरित हुए। 1962 में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती ली। भारत-चीन युद्ध के बाद सरकार ने युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद अन्ना मराठा रेजीमेंट में ड्राइवर बने। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान वे पंजाब के खेमकरण सेक्टर में तैनात थे। 12 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के हवाई हमले में उनके साथी सैनिक मारे गए, जबकि अन्ना चमत्कारिक रूप से बच गए। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी।